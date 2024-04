Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi conduce i David di Donatello al suo posto: «Silurata dalla nuova Rai?». La risposta di Sangiuliano

di Dajana Mrruku

I David di Donatello sono l'evento più importante del cinema in Italia. Ogni anno la cerimonia di premiazione va in onda in prima serata su Rai1 e quest'anno, al timone ci saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, con grande stupore del pubblico che non rivedrà Geppi Cucciari. Le voci sul perché della sostituzione di Cucciari si sono subito rincorse.

Il conduttore Carlo Conti, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, «avrebbe dovuto avere al suo fianco l'irriverente Geppi Cucciari». Quale potrebbe essere il motivo di tale dietro front sulla partecipazione di Geppi Cucciari? In molti se lo sono chiesto, tra cui anche il magazine che ha ipotizzato: «Forse la comicità di Geppi è ritenuta troppo "eversiva" per la nuova Rai di destra».

La risposta del ministro della Cultura

In merito alla questione è intervenuto anche il ministro della Cultura. «Fantasie», ha tagliato corto Gennaro Sangiuliano, interpellato dall'Adnkronos, bollando le indiscrezioni di stampa che legano la mancata presenza di Geppi Cucciari come coconduttrice dei David di Donatello al fianco di Carlo Conti a un suo intervento sulla Rai. «Diffido chiunque dall'affermare una cosa del genere.

La smentita della Rai

In merito ai rumour sulla presunta censura la Direzione Intrattenimento Prime Time «smentisce tali illazioni e informa che non c’è mai stato alcun contatto da parte della Rai con l’artista relativamente a proposte di coconduzione del suddetto evento».

