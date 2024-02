Alessia Marcuzzi sbarca a Sanremo, inviata per Fiorello: «Non fate battute sulle gambe storte»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è la co-conduttrice di Viva Rai2! il programma mattutino di Fiorello che, di solito, conduce in diretta dal suo glass all'esterno del Foro Italico a Roma. Tuttavia, sta per cominciare il Festival di Sanremo e il conduttore siciliano, insieme a tutta la sua squadra, si sposterà fuori dall'Ariston per commentare ciò che succede durante la kermesse più attesa dagli italiani. Alessia Marcuzzi, comunque, è già arrivata nella città dei fiori e dopo il collegamento con Fiorello ha pubblicato un video divertente sul proprio profilo Instagram.

Il video Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato un video backstage registrato prima del collegamento con Fiorello che si trovava a Roma. La conduttrice, davanti all'entrata del teatro sanremese, indossava una giacca over grigia e una minigonna dello stesso colore, make up leggero e scarpe con il tacco. Il look è piaciuto molto ai suoi fan che hanno lasciato migliaia di like e commenti. La simpatica didascalia pensata da Alessia, recitava: «Molto presto. Molto... P.S.: E non fate battute sulle gambe storte perchè sono drittissimee!».

La conduttrice romana si riferisce al fatto che, più volte in passato, sia stata derisa per la conformazione delle sue gambe. Alessia, tuttavia, ha sempre detto di averne sofferto da ragazza ma di essersene fatta una ragione una volta cresciuta.

I commenti dei fan

Il video postato da Alessia Marcuzzi è piaciuto molto ai suoi fan che, ovviamente, hanno lasciato like e commenti in abbondanza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA