Marito dà appuntamento alla moglie morta, la colazione sulla tomba al cimitero: «L'amore eterno esiste»

Ricordare e rendere omaggio a una persona cara scomparsa è un buon modo per elaborare il dolore e mantenerne viva la memoria, ma anche per riconoscere per l'importanza che ha avuto nella vita di chi gli è stato più vicino. Lo ha dimostrato un marito che, nonostante la moglie sia morta cinque anni fa, non ha dimenticato l'amore che continua ad unirli, e per renderle omaggio ha deciso didarle un "appuntamento" per colazione. Il video dell'incontro, pubblicato su TikTok, è diventato virale con oltre 30 milioni di visualizzazioni.

Colazione al cimitero

L'utente TikTok @peloncito__loco in un video pubblicato sul social network mostra come faccia colazione "insieme" alla moglie morta. Il giovane spiega che sono passati cinque anni dalla sua scomparsa, per questo in occasione dell'anniversario della morte ha deciso di preparare la colazione davanti alla sua tomba, proprio come se fosse un appuntamento. «Ho portato due tamales, ne mangerò uno per me e uno per lei», dice. Ma non solo, mentre gusta la colazione, il giovane riflette: «Se sapessero quanto ci si sente tranquilli in questo posto.

I commenti

Il video è diventato virale su TikTok, dove ha totalizzato oltre 30 milioni di visualizzazioni e commenti di ogni tipo: «Mi ha fatto venire voglia di piangere, quello è amore eterno, un amore così bello», «Amore eterno, lealtà...», «Non ha sbagliato a sceglierti come marito e come padre dei suoi figli, senza dubbio li ha lasciati in buone mani».

