Bambino cieco indossa gli occhiali per la prima volta: la reazione (commovente) alla vista di mamma e papà

La vista è sicuramente uno dei sensi più preziosi. E il piccolo Theo lo sa bene. Il bambino di soli 11 mesi, infatti, ha ricevuto un dono davvero speciale dai suoi genitori: un paio di occhiali che gli permettesse di vedere nitidamente il mondo. Un regalo che ha apprezzato tantissimo, visto che è quasi completamente cieco. E la sua reazione, adesso, sta commuovendo il mondo dei social.

Passeggero ha la diarrea in volo, l'aereo costretto a tornare indietro: «Rischio biologico». La vicenda incredibile

Il marito è bigamo, lei lo scopre dai social con un metodo incredibile: la foto del terzo matrimonio

Bambino cieco vede mamma e papà per la prima volta

I genitori di Theo Zgoda non potevano non filmare un momento così importante per il loro bambino. Purtroppo, il piccolo, dalla nascita ha un grave problema alla vista che lo rende praticamente cieco. Dopo averlo scoperto, mamma e papà, si sono subito messi alla ricerca di una soluzione che potesse far vedere a loro figlio il mondo con la giusta nitidezza.

Jeremy Zgoda, il papà di Theo, ha voluto filmare la reazione del figlio. Theo indossa un gli occhiali e dopo un istante di perplessità, ecco comparire mamma e papà e l'emozione è forte, tanto da strappare un sorriso che sta commuovendo il mondo. Il video pubblicato su TikTok, divenuto subito virale, sta conquistando tutti per la tenerezza del piccolo, finalmente felice.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA