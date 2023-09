«Sono una mamma glamour 50enne, ecco come sono ringiovanita: tutto è iniziato durante il Covid»

di Redazione web

Compiere 50 anni è davvero un trauma come si pensa? Per molte donne, in effetti, raggiungere quell'età rappresenta spesso un momento di profondo cambiamento, dalla menopausa alla decisione di curarsi con maggior impegno, tra rughe e capelli bianchi. Però, se si decide di prendere in mano la propria vita e non abbattersi, i 50 anni possono essere «meravigliosi».

Questo è quanto sostiene Annamaria Kalebic, 52enne, mamma e influencer che ha scoperto come dare una svolta alla sua vita da donna di mezz'età. Ecco come.

«Come sono ringiovanita»

«Tutto è iniziato durante il lockdown, quando stavo impazzendo, così ho iniziato ad allenarmi con i pesi in giardino.

La donna è mamma di due ragazzine e oggi sente che la sua vita è cambiata quando la scambiano per la sorella della sua figlia adolescente, piuttosto che la mamma. Nei video su TikTok, la 52enne condivide segreti di bellezza e trucchi relativi agli allenamenti fisici. Nel suo mondo social ha riscosso discreto successo proprio grazie a questo.

