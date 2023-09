Mamma senza braccia cambia i vestiti alla figlia di 6 mesi, il video che dà la forza: «Sei davvero incredibile»

di Redazione web

Dejana Backo e Marko Nezic sono due influencer serbi specializzati nel mondo della nutrizione e dell'allenamento. Questa coppia è diventata particolarmente popolare sui social network grazie alle continue sfide che Dejana, nata senza braccia, affronta con successo nel quotidiano. La sua condizione non le è stata d'ostacolo alla pratica di uno stile di vita molto attivo e ora, oltre a quelle sportive, ha affrontato una sfida ancora più grande: prendersi cura di sua figlia Lara.

La sfida di mamma Dejana

Da quando Lara è nata, sei mesi fa, la coppia ha documentato e condiviso com'è stato l'intero processo per diventare genitori. Nelle diverse pubblicazioni, Dejana chiarisce di essere capace di trovare soluzioni creative e uniche ai problemi della vita quotidiana e che non intende porsi limiti in fatto di maternità. Nei video pubblicati su Instagram possiamo vedere come Dejana usa i piedi per dare il biberon a sua figlia, accarezzarla, portarla fuori dalla culla (che ammette essere «la sua più grande paura») e persino cambiarle i vestiti. Un'abilità che ha lasciato milioni di persone di persone senza parole

I commenti

In uno dei video condivisi dall'account Instagram di Marko, possiamo vedere come mamma Dejana riesce a far uscire la bambina dalla culla, trasportarla sul divano e vestirla. Una clip che ha accumulato più di 10,6 milioni di visualizzazioni, oltre a 385.000 "Mi piace" e quasi 8.000 commenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 09:02

