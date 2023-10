Mamma partorisce in casa e uccide il bambino, poi chiede alla figlia maggiore di buttarlo nella spazzatura: non voleva che il marito lo sapesse

di Redazione Web

Mamma e figlia uccidono un neonato e gettano il cadavere nel secchio. Basma Abdul Alkelezli, 36 anni, ha partorito il bambino nella casa di famiglia a Hillard, negli Stati Uniti. Il bambino però non sarebbe stato del marito, così la donna nel tentativo di nasconderne l'esistenza all'uomo lo ha strangolato poco dopo la nascita e ha ordinato alla figlia maggiore di gettarlo nella spazzatura.

Le indagini

La donna, ha avuto la mente fredda di avvolgere il piccolo in un sacco della spazzatura, poi lo ha affidato alla figlia 19enne Hanan Ahmad Al Jabouli che lo ha messo in un secchio nel retro del cortile della casa. Le indagini sono scattate dopo che Jabouli ha chiamato i paramedici notando che la mamma il giorno dopo il delitto non riusciva a svegliarsi.

Le accuse

Entrambe le donne, secondo quanto riferiscono i media locali, sono accusate di omicidio, manomissione di prove e abuso di cadavere. Ora verrà condotta un'autopsia per determinare la causa esatta della morte del bambino. La mamma è stata portata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Interrogata sull'atto atroce, Jabouli ha detto agli investigatori che sua madre aveva dato alla luce un bambino morto.

