Candeggina nella caffettiera per avvelenare il marito: lui scopre tutto e reagisce così

di Redazione Web

Prova ad avvelenare il marito mettendo la candeggina nell'acqua della macchinetta del caffè ma viene scoperta. Melody Felicino Johnson, 39 anni, è stata accusata dalla polizia di Tucson, in Arizona, di tentato omicidio, dopo che suo marito ha mostrato alle autorità un filmato in cui la donna versa candeggina nella caffettiera. La coppia stava affrontando una crisi e il clima in casa era teso da tempo.

Lorenzo punto da uno scorpione mentre gioca nel cortile della scuola, morto a 5 anni dopo ore di agonia

Mamma lascia morire di fame il figlio di un mese: il fidanzato le aveva detto che poteva vivere solo di energia solare

I sospetti

Roby Johnson, un aviatore dell'aeronautica americana, si era insospettito sul fatto che qualcosa non andava dopo aver acquistato delle strisce reattive per prodotti chimici per piscine. Notando che nella caffettiera c'era un alto livello di cloro, nonostante l'acqua del rubinetto fosse normale, ha voluto capire cosa stesse succedendo e ha installato una telecamera proprio nella direzione della macchinetta del caffè.

«Il tecnico di Internet ci ha provato con me, gli ho detto di no e mi ha tagliato il cavo per la connessione» https://t.co/Qw8UUoGHUR — Leggo (@leggoit) October 2, 2023

La denuncia

Il signor Johnson ha così sorpreso sua moglie mentre prendeva la candeggina dalla lavanderia e si avvicinava alla caffettiera versando il liquido all'interno. La donna ha ripetuto la stessa operazione più volte, probabilmente con l'intento di avvelenare lentamente il marito. I due, pare fossero in crisi da tempo, ma mai avrebbe pensato che la donna sarebbe arrivata a compiere un gesto simile. Secondo Johnson la moglie avrebbe provato ad ucciderlo per poter usufruire di alcuni benefici economici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA