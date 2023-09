Mamma lascia morire di fame il figlio di un mese: il fidanzato le aveva detto che poteva vivere solo di energia solare

di Redazione Web

Il fidanzato le garantisce che il figlio può sopravvivere anche solo grazie alla luce solare, così lascia morire di fame il piccolo. Oxana Mironova, 33 anni, è stata condannata dopo che suo figlio Kosmos è morto di fame visto che la mamma non lo avrebbe nutrito in modo adeguato. Il bambino, di appena un mese, era stato lasciato a lungo senza cibo, fino a deperire pericolosamente.

La condanna

Secondo la ricostruzione dei fatti la 33enne pare abbia seguito le indicazioni del suo partner, un food blogger di cibi crudi e insegnante di lifestyle, Maxim Lyutyi, 43 anni, anche lui finito sotto accusa per maltrattamenti ai danni del bambino di appena un mese di vita. La Mironova ha ammesso la sua colpa e si è pentita per la morte del figlio, ma è stata comunque condannata per aver trascurato il bambino e aver mancato ai suoi doveri materni, portando Kosmos a morire di fame. Lyutyi, secondo quanto riferito alla corte, voleva allevare il neonato secondo una dieta a base di sole.

La setta

«Voleva fare degli esperimenti sul bambino, nutrirlo esclusivamente con il sole e poi pubblicizzare questa dieta» ha detto la madre di Oxana, Galina, che lo accusa di gestire una "setta". «Ero contraria a tutto ciò, ma mia figlia non mi ha ascoltato». La stessa 33enne sarebbe stata vittima del guru, altri parenti hanno spiegato che lei aveva confessato loro di avere paura del compagno, avrebbe voluto ribellarsi ma non ci è riuscita ai danni del neonato. Il piccolo era nato in casa e dopo settimane di malnutrizione appariva emaciato e stanco, così la donna ha deciso di portarlo in ospedale, ma a quel punto per lui era troppo tardi.

