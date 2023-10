Neonata violentata dal papà, le immagini finiscono in chat: «Con la mamma ha offerto la figlia anche ad altre persone»

di Redazione web

Può un genitore compiere un gesto tanto orribile nei confronti del proprio figlio? La risposta è sì secondo quanto scoperto dalle forze dell'ordine. I due «protagonisti» di questa macabra storia sono una coppia di genitori. Il padre è accusato di aver abusato sessualmente della propria figlia di pochi mesi e aver poi diffuso immagini del reato commesso su internet. La madre, invece, è finita in manette perché, secondo le indagini svolte, scambiava «materiale pornografico infantile» via chat con il compagno e non solo. La coppia, di cui non sono state rese note le generalità, è stata rintracciata in un appartamento situato nella regione di Madrid, Spagna, tenuto «in pessime condizioni».

I precedenti

L'uomo arrestato, che secondo la polizia avrebbe anche «offerto ad altre persone» la figlia per abusarne, ha già precedenti per reati di carattere sessuale.

