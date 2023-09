Violentata a 14 anni da due uomini a una festa di paese: «Prima avevano molestato un'altra ragazza»

Violenza sessuale in Alto Adige. L'ennesima nei confronti di una minorenne. La vittima, una ragazza di 14 anni, è stata violentata da due uomini durante una festa di paese. Il fatto, risale allo scorso luglio, è stato denunciato dalla giovane e adesso si indaga per ricostruire una dinamica che potrebbe coinvolgere anche un'altra vittima.

Violenza sessuale alla festa di paese

Le feste di paese in Alto Adige sono un appuntamento fisso degli eventi estivi. Servono alle associazioni culturali, sportive e di volontariato per finanziare le loro attività durante l'anno e alla gente del posto e ai turisti per svagarsi in compagnia di amici.

Per una ragazza di 14 anni una di queste feste si è però mutata in un incubo. Due uomini hanno prima infastidito e molestato un'amica e poi hanno violentato lei. La ragazza ha comunque trovato il coraggio di raccontare tutto ai familiari e a sporgere denuncia. Per tutelare la vittima la Procura di Bolzano mantiene massimo riserbo sull'inchiesta.