Funivia si schianta contro palo: un morto e 10 feriti (anche 2 bambini). In 184 restano sospesi per ore in aria

Una funivia si è schiantata contro un palo ad Antalya, città nel sud della Turchia. Il bilancio dell'incidente è di un morto (un uomo di 54 anni) e almeno 10 feriti, tra cui anche due bambini. L'incidente è avvenuto venerdì 12 aprile sulla funivia di Tunektepe. Lo rende noto il ministro della sanità Fahrettin Koca citato dall'agenzia di stampa Anadolu spiegando che i passeggeri della funivia sono caduti a terra dopo lo schianto.

A cable car with tourists collapsed in Antalya, Turkey



Rescuers spent the whole night removing people whose cabins were stuck on the cable car. It is reported that one person died, and seven were injured. pic.twitter.com/dEGNyt22v8