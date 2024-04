Cade sotto il treno che le trancia una mano, la 20enne potrebbe aver avuto un malore

di Redazione web

Dramma a Viterbo. Una ragazza ha perso la mano, tranciata dalle ruote di un treno in corsa, sul binario della ferrovia a Vetralla. È successo sabato 13 aprile alle 6.30. Una ragazza di circa 20 anni residente a Vetralla, in provincia di Viterbo, forse a causa di un malore o di una caduta accidentale, è finita con la mano sotto le ruote del treno che, a quanto di apprende, le hanno tranciato di netto l'arto.

Cosa è successo

È successo nella stazione ferroviaria di Vetralla, in provincia di Viterbo. Immediato l'intervento del 118. I sanitari, vista la gravità della ferita riportata dalla giovane, ne hanno disposto l'immediato trasporto in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale.

