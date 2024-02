Studente di 16 anni attraversa i binari e viene investito dal treno: morto sul colpo. «Forse in ritardo per andare a scuola»

di Redazione web

Tragedia questa mattina poco prima delle 8 nella stazione ferroviaria di Felizzano, nell’alessandrino, dove un ragazzo, secondo quanto si apprende, è stato travolto da un treno ed è morto. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto anche se dalle prime informazioni il giovane, di cui non si conoscono le generalità, avrebbe attraversato i binari per raggiungere un altro convoglio.

Chi è la vittima

Al sindaco di Felizzano, Luca Cerri, risulterebbe trattarsi di un ospite della comunità per minori del paese. «L'esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe - sottolinea il primo cittadino - che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo». Disagi e interruzioni si registrano per i treni della linea Torino-Genova.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto, dopo avere constatato il decesso ed è arrivata anche anche la Polfer per i rilievi del caso, oltre ai volontari della protezione civile di Felizzano, Quattordio e Solero per l'evacuazione del convoglio protagonista dell'investimento.

Treni fermi dopo l'incidente

I treni Intercity e Regionali, secondo quanto rende noto Trenitalia, possono registrare ritardi fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. I disagi riguardano la linea Torino-Genova e in particolare l'Intercity che sarebbe dovuto arrivare da Torino nel capoluogo ligure alle 8.03 e quello da Genova con arrivo previsto a Torino alle 8.45. L'intercity da Genova in arrivo a Torino alle 11.15 è stato cancellato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA