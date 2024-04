Anna travolta e uccisa da un tir in retromarcia, era sullo scooter col marito (gravissimo). L'autista: «Si sono rotti i freni»

di Redazione Web

Un donna di 61 anni è stata travolta e uccisa da un camion, mentre si trovava in sella allo scooter col marito a Palermo, in via San Giovanni Decollato. Anna Maria La Gattuta è rimasta incastrata sotto al tir, che procedeva in retromarcia su un tratto di strada in discesa.

Sul posto i soccorritori del 118, che l'hanno estratta ancora viva e trasportata in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo.

Arrivata in ospedale condizioni disperate, è morta poco più tardi. Ricoverato al policlinico di Palermo il marito della vittima (60 anni), che versa in condizioni gravi ma è ancora in vita.

Le indagini

Gli agenti della Polizia Locale di Palermo sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'autista del camion ha dichiarato di aver avuto un guasto ai freni, per questo il mezzo stava procedendo in retromarcia. I vigili urbani stanno effettuando gli accertamenti necessari per verificare eventuali guasti meccanici. Saranno visionate anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA