I cani sanno riconoscere le persone cattive, lo dice la scienza: l'esperimento che rivela la loro intelligenza sociale

I cani sentono l'odore della paura, ma riuscirebbero a fiutare anche quello di una persona cattiva? A quanto pare sì e a dirlo è proprio la scienza. Secondo uno studio dell'Università di Tokyo, condotto dagli studenti della professoressa Akiko Takaoka, è emerso come i nostri amici a quattro zampe riescano a captare il carattere di una persona in base al comportamento che utilizza nei loro confronti.

L'esperimento

Per confermare questa teoria, il team di ricerca ha condotto un esperimento su ben 34 cani, che sono stati "ingannati" dagli scienzati con lo scopo di vedere la reazione degli animali. Agli esemplari canini, infatti, è stato indicato un contenitore che, in apparenza, sembrava contenere del cibo. Ma, non appena i cani si sono avvicinati, hanno scoperto che in realtà il contenitore era vuoto. Questo gesto è stato ripetuto tre volte dalla stessa persona e, al terzo tentativo, i cani non si sono avvicinati perché avevano capito che lo scienziato non gli avrebbe dato da mangiare. La loro reazione, invece, è stata diversa quando anche un altro studioso ha provato l'esperimento ma, al suo tentativo, i cani si sono avvicinati perché, appunto, era una persona diversa.

In questo modo, gli esperti hanno constatato come i cani riescano a comprendere, attraverso l'associazione, se una persona è affidabile in base al modo in cui si comporta nei loro confronti.

La dichiarazione di Akiko Takaoka

Il team di ricerca è rimasto molto soddisfatto dei risultati e, soprattutto, si è dichiarato sorpreso di vedere come i cani siano stati veloci ad apprendere il comportamento umano. «I cani hanno un'intelligenza sociale più sofisticata di quanto pensiamo.

Adesso il loro prossimo obiettivo è quello di provare l'esperimento con i lupi, con l'obiettivo di comprendere quanto tempo ha bisogno un lupo per essere addomesticato come un cane.

