Cani bassotti in pericolo: in Germania potrebbero vietare la razza. Ecco perché

I bassotti sono una delle razze preferite dagli amanti dei cani che vivono in Germania. Questi teneri animali sono molto affettuosi, svegli e giocherelloni e sono la perfetta compagnia per ogni famiglia. Tuttavia nelle ultime ore, starebbe circolando una notizia che avrebbe allarmato il Kennel Club tedesco (VDH), ossia, il registro di tutti i pedigree canini presenti in Germania. Un nuovo progetto di legge potrebbe proibire l'allevamento dei bassotti. Si ritiene, infatti, che i bassotti, a causa della loro struttura fisica, possano rappresentare un problema per lo sviluppo futuro della razza.

La nota uffiiciale del VDH

Alla notizia di questo possibile progetto di legge, il VDH è intervenuto affermando (nella petizione che è anche stata condivisa sul profilo Instagram ufficiale) che: «La legge proposta potrebbe creare confusione tra le forze dell'ordine, i veterinari, gli allevatori e i proprietari di bassotti poiché sembra suggerire che qualsiasi razza che "differisce visivamente dal tipo di lupo originale" non dovrebbe essere autorizzata a riprodursi». Quindi, continua: «Molti dei cambiamenti proposti nel progetto di legge, come la regolamentazione del commercio online di animali o l'adozione di misure contro il commercio illegale di cuccioli, hanno senso. Tuttavia, questo disegno contiene anche requisiti che potrebbero segnare la fine di molte razze canine sane in Germania. La salute e la qualità della vita degli animali devono avere la priorità. In questo modo si potrà combattere efficacemente tutte le forme di violenza».

Il VDH, inoltre, aggiunge che se la proposta dovesse diventare legge, allora sarebbero a rischio anche i bulldog inglesi e francesi, i carlini, i boxer, i barboncini toy e i cocker spaniel.

I problemi di salute dei bassotti

I bassotti, a causa della loro conformazione fisica, presentano spesso problemini di salute.

