Alligatore gigante nella piscina di casa, i bambini rischiano la vita per accarezzarlo: «Pesa 340 chili, quanto un orso grizzly»

È risaputo che New York sia la città dove tutto può succedere, dove i sogni si possono avverare e dove... nelle piscine delle case ci sono i coccodrilli. La storia che arriva da oltreoceano ha fatto il giro del web, in quanto, un alligatore gigante di 30 anni di età sarebbe stato trovato nel giardino di un uomo che aveva acquistato in modo illegale l'animale e lo custodiva cercando di non dare troppo nell'occhio. Il signore, però, ha fatto male i suoi calcoli perché la voce si è sparsa in città, dato che mostrava l'animale anche ai bambini che, rischiando la vita, si divertivano ad accarezzarlo.

La vicenda

Il coccodrillo di 30 anni che è stato tratto in salvo da Amburgo, a sud di Buffalo, New York, pesava 340 chili, tanto quanto un orso grizzly ed era lungo più di tre metri. L'animale era trattenuto illegalmente da un newyorkese appassionato di alligatori che aveva deciso di portarlo all'interno della sua proprietà, lasciandolo in piscina. Stando a quanto riporta il Daily Star, l'uomo sarebbe stato accusato di avere messo a repentaglio la vita pubblica e della comunità. L'animale è stato sequestrato dal Dipartimento statale di conservazione ambientale che ha anche constatato che l'alligatore soffre di alcuni problemi di salute come, ad esempio, cecità e complicazioni alla colonna vertebrale.

Man kept pet alligator in swimming pool of his swanky home – he even let children pet ithttps://t.co/Q3u1PEV26G pic.twitter.com/VGskKJHtzw — Daily Star (@dailystar) March 17, 2024

La cattura dell'animale

Come riporta il Daily Star, il proprietario dell'alligatore, in passato (precisamente nel 2021) aveva ottenuto una licenza per poter tenere l'animale in casa ma non l'aveva, poi, rinnovata.

