Denunciano maltrattementi su un cavallo, la padrona costretta all'appello sui social: «Tranquilli, non è morto, è solo pigro»

di Redazione web

Alex Tielles, la proprietaria di alcuni cavalli e che vive nel Guernsey, dipendenza della Corona britannica, costituita dall'omonima isola nella Manica, è stata costretta a scrivere un lungo post sul gruppo Facebook della contea. Il motivo? Bè, semplicemente perché i turisti che passavano davanti alla sua staccionata pensavano che il suo cavallo di nome Custard fosse malnutrito, subisse violenze o fosse infelice. In realtà, è solo molto pigro e per questo, più volte al giorno, si diverte a sdraiarsi sull'erba come se nulla fosse.

La vicenda

La storia di Alex Tielles e del suo cavallo pigro è stata riportata dal Daily Mail e ha fatto velocemente il giro di tutti i social. Infatti, la proprietaria dell'animale è stata costretta a pubblicare un lungo post sul gruppo Facebook chiamato Guernsey People Have Your Say! per spiegare che l'animale gode di ottima salute ma una delle caratteristiche principali del suo carattare è proprio la pigrizia. Alex ha scritto (in seguito alle numerose segnalazioni di persone preoccupate per la salute di Custard), con tanto di foto dell'amico a quattro zampe sdraiato sull'erba: «Ciao a tutti. Questo è il mio cavallo Custard che vive nella Ville Baudu con i suoi amici. Scrivo questo post perché ho ricevuto numerose chiamate e messaggi da persone preoccupate per la sua salute.

Le parole di Alex Tielles

Infine, dopo aver pubblicato il post Facebook in cui rassicura sulle condizioni di salute, Alex Tielles ha postato un'altra richiesta, questa volta più seria. La signora ha scritto: «Un'ultima cosa, chiederei gentilmente a tutti coloro che passano vicino ai cavalli, di non dar loro da mangiare perché sono nutriti molto bene e gli extra potrebbero far male ai loro stomaci già delicati».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA