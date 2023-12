L'asino Winston potrebbe morire di crepacuore: è stato rubato per essere utilizzato nel presepe. La piccola Bella: «Babbo Natale riportamelo»

di Redazione web

La storia dell'asino Winston 20 anni di Blackpool, Inghilterra, e della sua padroncina Bella di quattro anni, ha fatto il giro del web commuovendo tutti gli utenti social che si sono imbattuti nelle lettera della bambina. L'animale, come racconta Amy Doran, la mamma di Bella, potrebbe essere stato rapito per essere utilizzato nel presepe. La 39enne ha lanciato, quindi, un appello ai possibili rapitori chiedendo loro di smettere di farlo soffrire e riportarlo a casa.

La storia

«Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei che riportassi a casa il mio asino». Recita così, la semplice ma toccante letterina di Bella quattro anni, che proprio non riesce a rassegnarsi all'idea di avere perso il suo amico Winston.

La mamma Amy Doran ha spiegato al Daily Star: «Bella e la sorellina Grace sono devastate, piangono in continuazione chiedendoci dov'è Winston. Ciò che la persona che lo ha rapito probabilmente non capisce è che gli asini possono morire per la separazione, possono morire di crepacuore, sono animali estremamente sensibili. Queste persone non si rendono conto delle conseguenze che il loro gesto sta avendo su un asino innocente. Non mi importa se qualcuno lo lascia in un campo, basta che ce lo facciate sapere in qualche modo, noi andremo a riprenderlo. L'unica cosa che mi interessa è riportare Winston a casa».

Asini rapiti

La triste storia di Winston è cominciata a circolare sui social, proprio lo stesso giorno di quando il Donkey Sanctuary (associazione benefica) ha fatto sapere che un rifugio per asini nel Devon, Inghilterra, ha accolto 72 animali salvati da una fattoria nel Galles dove erano tenuti in pessime condizioni di vita.

