Il cane più ricco del mondo possiede una villa ai Caraibi, un mega yacht e auto con autista: ecco quanto vale il patrimonio di Gunther VI

Gunther VI è il cane più ricco del mondo, secondo la classifica The Ultimate Pet Rich List di All About Cats. Il pastore tedesco, di origini italiane, sarebbe beneficiario del Günther Trust, che gestisce il suo patrimonio e la sua fortuna.

Il cane discende da una stirpe di amici a quattro zampe davvero fortunati. I cani, infatti, appartenevano alla contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein che, nelle ultime memorie lasciate prima di morire, aveva esplicitamente chiesto che la sua eredità venisse lasciata al suo cane Gunther e ai suoi successori nel corso degli anni.

Il pastore tedesco è stato affidato all'imprenditore Maurizio Mian, amministratore delegato di The Gunther Corporation. Il cane, stando alla classifica ufficiale, varrebbe la bellezza di 500 milioni di dollari (più di 460milioni di euro).

La ricchezza di Gunther

La storia del cane Gunther ha dell'incredibile, eppure è tutto vero. La PR di Gunther, Lucy Clarkson ha spiegato al Daily Star: «Quando la contessa morì, non aveva parenti diretti, nessuno vicino a lei, e diede tutto al suo cane Gunther che ha sempre amato sopra ogni cosa. E poi, il Gunther Trust è stato creato per assicurarsi che i soldi rimanessero con Gunther e venissero tramandati attraverso la linea di sangue».

Il regista del documentario Netflix sulla vita di Gunther, Aurelien Leturgie ha detto: «La storia è davvero assurda. Quindi, naturalmente, ci siamo incuriositi fin dall'inizio. Nel corso degli anni, molti media hanno riportato storie su Gunther, ma questa volta siamo riusciti a realizzare qualcosa di davvero unico».

La produttrice esecutiva Emilie Dumay ha detto di Mian: «Vive tra realtà e fantasia ma è sempre stato così. Questo suo atteggiamento è diventato parte del la sua identità».

I lussi di Gunther

Essendo così ricco, Gunther si può concedere tutti i lussi che desidera, anche se, sono tutti oggetti che serviranno più al padrone e a chi gli è intorno, dato che, un cane ha una memoria brevissima: in due minuti si è già dimenticato di ciò che ha fatto o visto prima.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 14:03

