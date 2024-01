Dottoressa si trasferisce in Thailandia per aiutare i cani abbandonati e disabili: «Tutti si dimenticano di loro, ma Sybille no»

di Sara Orlandini

Tutti nella vita meritano una seconda possibilità, anche gli animali che, magari, non hanno avuto un'esistenza semplice a causa di maltrattamenti o violenze subite. La storia della dottoressa Sybille Morch, ginecologa specialista, ha a che fare proprio con questo. La donna, infatti, ha deciso di trasferirsi dalla Germania, dove viveva e aveva un lavoro stabile, alla Thailandia, paradiso terrestre popolato da tantissimi cani randagi e, soprattutto, disabili. Sybille ha scelto di cambiare radicalmente vita per prendersi cura di chi non sapeva nemmeno cosa significasse la parola "amore".



La storia

La storia della dottoressa Sybille Morch è stata riportata dal portale The Muffa ma, in poco tempo, ha fatto il giro del web perché ha commosso i lettori di tutto il mondo. La donna, nel 2021 ha deciso di trasferirsi nell'isola di Koh Samui, in Thailandia per realizzare il sogno di una vita: aiutare i cani randagi e disabili. Si stima, infatti, che nel Paese ci siano più di 8 milioni di cani abbandonati che necessitano di cure speciali. Dopo anni di volontariato, Sybille si è trasferita in pianta stabile nel luogo paradisiaco e lì ha fondato la sua associazione: "My disabled hairy friends". In questo rifugio, la dottoressa ospita cani paralizzati, ciechi o con deficit neurologici e, oltre alle cure mediche particolari, gli animali trovano anche amore, affetto e terapie specialistiche come, ad esempio, la ginnastica in acqua.



Le parole dell'amico di Sybille

Niall Harbison è un caro amico di Sybille e, come lei, lavora nell'isola di Koh Samui per salvare i cani randagi che, oltre a non avere una casa, hanno anche problemi motori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA