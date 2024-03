La mamma va via di casa, la piccola Alice resta sola col papà e perde il sorriso: la rinascita grazie alla cagnolina Pallina

di Redazione Web

Questa è la storia di un padre single, di sua figlia e di una dolce cagnolina che è riuscita a portare di nuovo l'amore all'interno della loro casa dopo l'abbandono della madre. Solitamente si legge sempre che è la donna a rimanere sola dopo la nascita dei figli, ma questa volta la situazione si è ribaltata e ad aver avuto difficoltà con la sua bambina è proprio Giuseppe (nome di fantasia), che ha visto la sua compagna lasciare la loro casa a causa della depressione e degli episodi dissociativi che l'hanno costretta a dei ricoveri frequenti.

Come racconta Repubblica, a risentirne maggiormente è stata la figlia Alice (anche questo un nome di fantasia) che ha risentito notevolmente dell'assenza della madre e che ha percepito molto la sofferenza del padre. Ha paura di tutto: del buio, dei rumori, dell'acqua, della televisione e addirittura della televisione. Ma, per fortuna, a portare un po' di luce all'interno della famiglia è stata la loro cagnolina, Pallina, che è stata come una "sorella maggiore" per la piccola Alice.

La storia di Pallina

L'amica a quattro zampe ha avuto, purtroppo, un vissuto davvero molto triste, di incuria e di violenza: viveva legata alla catena in un garage umido e sporco. Quando i genitori di Alice l’hanno vista per la prima volta, hanno cercato di contattare il proprietario che ha subito accolto la loro proposta di prendere con loro la cagnolina. Così Pallina ha avuto il riscatto che si meritava: pasti quotidiani, un divano su cui dormire, passeggiate, giochi e, soprattutto, tante coccole.

Le difficoltà dopo l'abbandono della madre di Alice

Quando la mamma ha iniziato a stare male, a uscire ed entrare dall’ospedale e a lasciare Alice da sola con il padre, l’unico reale conforto per la bimba è stata la stabile presenza di Pallina. Le due piccole di casa si acciambellavano sul divano, zampa a mano e mano a zampa, e non si lasciavano più sino al giorno dopo, quando rincasava la madre. Quando la donna ha dovuto abbandonare definitivamente la casa, la situazione è peggiorata: la bambina non riusciva più nemmeno a prendere sonno la notte. Giuseppe le ha provate tutte, arrivando a chiedere anche il parere di uno specialista, ma il vero aiuto gli è stato dato dalla cagnolina. Pallina, nonostante fosse molto abitudinaria, ha capito l'assenza di un'ancora importante all'interno della sua famiglia e così il suo senso di responsabilità nei confronti della sua piccola amica umana è diventato ancora più cocente.

Ha iniziato a seguirla per casa, l’aspettava fuori dal bagno, la guardava quando faceva la doccia e la rassicurava (visto che la bambina aveva paura dell’acqua), e la notte si accucciava accanto a lei, così da aiutarla ad addormentarsi. Soltanto in questo modo, grazie alla stabile presenza di Pallina, Giuseppe è riuscito a far trovare un po' di pace e di sostegno alla sua amata bambina.

