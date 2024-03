«Limone lanciato al cane, sfida social pericolosa per il vostro amico a 4 zampe, potrebbe morire»: l'avvertimento della veterinaria

di Redazione Web

Social che lanciano tendenze, non una novità. Come non è una novità il fatto che spesso la sfida social di turno risulti pericolosa per qualcuno. Spesso a farne le spese sono i bambini, che alle prese con uno strumento così potente tra le mani si ritrovano vittime di trend rischiosi per la salute. In questo caso, però, a rimetterci non sarebbero i più piccoli, ma i nostri amici a 4 zampe.

DogVsLemon

Su TikTok è diventata virale la challenge "DogVsLemon". Il nome dice tutto: si tratta di lanciare al proprio cane una fettina di limone. L'animale quasi certamente lo prenderà al volo, con i riflessi degni del miglior Gigi Buffon. La scenetta diventa divertente subito dopo, quando il compagno peloso comincia a storcere il naso e a fare facce buffe a favore di telecamera.

Siparietto che sembra innocente, ma che, secondo la veterinaria britannica Anna Foreman, è tutt'altro che priva di rischi. Uno di questi filmati è stato pubblicato su TikTok da una donna ungherese, in cui il suo bassotto salta energicamente per prendere la fetta di limone al volo, per poi fare smorfie di disgusto per il sapore aspro del frutto.

«Attenzione, è pericoloso»

La dottoressa degli animali ha dichiarato al Mirror che «i cani, spesso, mangiano qualsiasi cosa venga loro lanciata senza pensarci due volte, senza nemmeno annusarla o assaggiarla prima. Questo può essere positivo in alcuni casi, ad esempio quando si dà una pasticca per qualche patologia, ma può essere pericoloso in molti altri», ha spiegato.

Gli acidi organici contenuti negli agrumi come il limone o il lime possono essere molto tossici per i cani se ingeriti in quantità più sostanziose. Gli amici a 4 zampe potrebbero «collassare».

