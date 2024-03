«Ho fatto fortuna coi biscotti per cani. Al tortellino o alla mortadella, sono talmente buoni che li mangio anche io»

di Redazione Web

A quanto pare si può fare fortuna con i biscotti per cani e a confermarlo è Stefano Rocchetta, titolare dell'azienda che produce cibo per cani Due Erre, che addirittura si mangia i propri prodotti perché «so cosa ci metto dentro». L'impresa familiare di Rocchetta produce a Calderara (BO) 300 quintali di biscotti al mese. Ma non sono dei comuni snack per cani, perché tra i vari gusti ci sono anche quelli al torellino - come da vera tradizione bolognese - e alla mortadella, che sembrerebbero piacere davvero tanto ai suoi clienti a quattro zampe.

L'azienda nasce nel 1985 quando suo padre decide di cambiare target, dopo poco più di trent'anni di giornate passate in panetteria, per lasciare ai propri figli un'industria che gli permettesse di lavorare prevalentemente di giorno, evitando così di passare la notte in negozio come faceva lui per lavorare il pane. Adesso, dopo la scomparsa del padre datata 2018, viene condotta da Stefano, da suo fratello Alessandro e dalla loro madre Roberta Cantelli, che ogni mese producono 300 quintali di biscotti al mese, più 50 bastoncini per canarini per un fatturato che si aggira intorno a un milione di euro. Vendendo la merce non solo in Italia, ma anche in Francia e in Spagna.

«Produciamo 15 tipologie di biscotti, dal più classico alla vaniglia a quelli con verdure, con la mela, col prosciutto e quello light», ha spiegato Roccetta a Repubblica. «Ma abbiamo voluto caratterizzare il biscotto con quello al gusto di tortellino e l'ultimo nato dell'anno scorso alla mortadella, che chiamiamo Bologna con Mortadella.

Insomma, un progetto nuovo e del tutto singolare, che avvicina ancora di più i nostri amici pelosi ai propri padroni, visto che mangiano alimenti realizzati con gli ingredienti tipici dell'alimentazione umana, come ha spiegato lui stesso: «I gusti sono veri, senza coloranti né conservanti. I biscotti alle verdure sono verdi perché ci sono gli spinaci, il rosso viene dal pomodoro, il rosa dalla mortadella e così via. Nel tortellino per dare il giallo ho messo la curcuma, tutte cose che al cane fanno bene. La mortadella è la stessa che uso io per fare i balanzoni in casa, il prosciutto è lo stesso che metto nel ragù».

Dopo il grande successo dei gusti al tortellino e alla mortadella, l'obiettivo di Due Erre è quello di espandersi ancora di più in Spagna, mentre tra tre mesi Stefano Rocchetta volerà in Germania, dove ha lanciato da poco il suo e-commerce dal nome CanBiscotto.

