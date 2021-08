Cibo per cani gourmet: preparavano i pasti e facevano le consegne con un furgone, adesso investono 40 milioni di sterline

Due ex banchieri della Goldman Sachs hanno scommesso sul cibo per cani gourmet e stanno vincendo. David Nolan e Kevin Glynn hanno creato Butternut Box cinque anni fa, una società di cibo per cani che ha investito oltre 40 milioni di sterline per finanziare l'espansione di un'azienda che va a gonfie vele.

All'inizio preparavano da soli i pasti e portavano le scatole ai clienti su un furgone Citroën. I clienti Butternut Box possono scegliere tra piatti di pollo, tacchino, manzo, pesce o agnello con verdure a poco più di 1 sterlina per i cani di piccola taglia.

Gli ordini sono personalizzati e tengono conto dell'apporto calorico, della razza e del peso di un cane. Le buste vengono appena bollite e confezionate ogni settimana e poi congelate, con la maggior parte degli ingredienti che proviene dal Regno Unito.

«Se è abbastanza buono per i cani, è abbastanza buono per noi. Ecco perché testiamo i nostri pasti per assicurarci che siano giusti», afferma l'azienda sul suo sito web che vende anche dolcetti e biscotti per gli amici a quattro zampe. La società ha registrato un fatturato di 10,8 milioni di sterline nell'anno appena concluso, rispetto ai 3,6 milioni di sterline dell'anno precedente, ma le perdite sono passate da £ 5,5 milioni a £ 7,8 milioni.

«Stiamo ancora perdendo denaro quest'anno per raggiungere i profitti dall'anno prossimo, supportati da investimenti strategici nelle operazioni», ha dichiarato Glynn. Per soddisfare la domanda, Butternut Box ha aperto quest'anno una propria fabbrica a Doncaster, che impiega già più di 200 persone. Il duo prevede di investire ancor di più nei prossimi anni per assicurarsi una posizione di leadership nel mercato dei prodotti freschi.

«Abbiamo investito molto capitale - continua Glynn -. Abbiamo in programma di avviare il commercio anche in Irlanda e nei Paesi Bassi quest'anno ed esamineremo più Paesi europei per l'anno prossimo, l'obiettivo è di far giungere il nostro cibo per cani in tutta Europa».

Tuttavia, secondo Nolan, la Brexit e la pandemia hanno rallentato gli sforzi per conquistare l'Europa, l'obiettivo principale dell'azienda dopo aver raccolto 20 milioni di sterline all'inizio dello scorso anno. «Alcune cose che sarebbero state incredibilmente facili, ora si sono complicate di almeno quattro o cinque volte. Avere fiducia sull'aprire un nuovo mercato, in un momento del genere, non è semplice. Il covid ha peggiorato anche cose pratiche come incontrare persone e assumere un team in loco, ma se c'è la volontà di fare una cosa, c'è anche il modo per farla».

Nolan afferma che il passaggio a Internet e il boom dell'acquisto di animali domestici durante la pandemia sono stati un acceleratore per l'azienda, ma l'azienda è stata creata con l'idea delle consegne a domicilio, quindi un'espansione di tali dimensioni comporta un ampliamento a 360° con nuove sedi e soprattuto nuovo personale. «So quanto questo periodo sia stato difficile per molti, noi sicuramente siamo stati molto fortunati».

