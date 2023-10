Turista arrestata all'aeroporto di Dubai: «Si è rifiutata di togliere una fascia addominale per motivi di salute»

di Redazione Web

Le viene chiesto di rimuovere la fascia addominale che indossa per motivi di salute, lei si rifiuta per evitare di compromettere l'intervento a cui è stata sottoposta e viene arrestata. Una giovane newyorkese di 21 anni è stata condanna a un anno di prigione a Dubai, negli Emirati Arabi dopo che il suo atteggiamento è stato considerato aggressivo nei confronti di due addette alla sicurezza nell'aeroporto.

I fatti

Elizabeth Polanco De Los Santos era in partenza da Dubai, insieme con un'amica, per raggiungere la città di New York, quando sono state sottoposte a dei controlli a causa di un problema al body scanner. La 21enne è stata bloccata e le è stato chiesto di rimuovere la fascia. La studentessa ha spiegato di aver subito un intervento che le rendeva impossibile rimuovere la fascia per problemi di salute. Le addette l'hanno portata in una stanza, insistendo affinché la togliesse, cosi De Los Santos ha chiesto all'amica di darle una mano appoggiandosi per errore su una delle due guardie che intanto le bloccava il passaggio, tanto è bastato per far scattare le manette.

Il processo

«Le ho toccato il braccio in maniera delicata, non sono stata aggressiva», ha affermato la 21enne.

