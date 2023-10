Chiromante le predice che ha pochi giorni di vita e le regala un pezzo di cioccolata, 27enne la mangia e muore

di Redazione Web

La chiromante le dice che le restano pochi giorni di vita e le dona una barretta di cioccolata. Peccato però che il dolce contenesse dei pesticidi che hanno di fatto ucciso la giovane. Fernanda Silva Valoz è morta a 27 anni dopo essere stata ingannata e uccisa da una cartomante che sosteneva di poter prevedere il futuro. La donna stava camminando in una strada di Porto Alegre, in Brasile, quando è stata avvicinata da una indovina.

Annunciano il matrimonio alla festa, la suocera scoppia in lacrime: «Mi porta via il figlio»

Morta a 14 anni dopo una challenge su TikTok, l'allarme per il "chroming": cos'è la sfida social che uccide

La previsione

La donna ha voluto predirle il futuro e le ha annunciato che sarebbe morta presto. Per addolcirle la notizia le ha donato una barretta di cioccolato, che però era avvelenata. La 27enne ha consumato il cioccolatino a casa sua e si è subito sentita male, ha raccontato la cugina alla stampa locale. «Era confezionato, non le è venuto in mente che potesse rappresentare un pericolo», ha spiegato la donna, «Aveva fame e l'ha mangiata». Inizialmente la famiglia ha pensato fosse un'ulcera gastrica, visto che Fernanda soffriva di gastrite ma quando ha cominciato a vomitare e sanguinare dal naso hanno deciso di portarla in ospedale.

Trovano i soldi per strada e li restituiscono alla banca: il bel gesto di Sara e Mirca, due ragazze di un centro disabili https://t.co/vRR5CQecdg — Leggo (@leggoit) October 3, 2023

Le indagini

Secondo l'autopsia il cioccolato conteneva un'alta concentrazione di sulfotep e terbufos, l'uno un pesticida utilizzato nelle serre per la fumigazione e l'altro una sostanza chimica presente nei pesticidi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA