Bambina di 12 anni fuma una sigaretta elettronica e finisce in coma: «Lesione in un polmone, ha rischiato di morire»

Una bambina di 12 anni è in coma farmacologico dopo aver svapato. A raccontare l'incubo è stata la mamma della ragazza, M.G., di Belfast, che ha spiegato che la figlia è stata portata d'urgenza in ospedale dopo aver mostrato difficoltà respiratorie. Una volta in ospedale i medici hanno notato che c'era una lesione in un polmone e hanno dovuto procedere.

Il malore

«Era una domenica sera, mia figlia si stava preparando per andare a letto e ha detto che non si sentiva bene. Ha iniziato a tossire ma poiché ha l'asma, abbiamo attribuito il fatto al cambiamento delle temperature», ha spiegato la mamma dicendo di aver dato alla figlia l'inalatore e il nebulizzatore.

Il giorno dopo però la piccola stava sempre peggio e i genitori hanno deciso di portarla in ospedale. «Il medico mi ha mostrato una radiografia dei polmoni di mia figlia e mi ha spiegato che uno era gravemente ferito.

Intubata per aiutarla a respirare

Il quadro complicato ha spinto i medici a trasportarla in terapia intensiva e a indurle il coma farmacologico per poterla intubare e aiutarla a respirare. Dopo diversi giorni la situazione è migliorara e una volta stabilizzata i medici hanno potuto spiegare alla mamma della bimba cosa era successo: «Se non avesse svapato, sarebbe stata in una posizione migliore per combattere l'infezione. Lo svapo aveva lasciato i suoi polmoni molto deboli. Se avessero tardato a intervenire le conseguenze sarebbero potute essere peggiori».

Oggi la bambina sta bene, ma l'esperienza è stata terribile e la mamma ha voluto condividerla per allertare tutte le famiglie dai seri rischi dello svapare.

