Il farmacista confonde le medicine, mamma assume per errore la pillola abortiva e perde i suoi gemellini

di Redazione Web

Il farmacista le dà per errore una pillola abortiva e lei perde i due gemellini. Timika Thomas è stata vittima di uno scambio di farmaci. La donna aveva impiegato molte energie per rimanere incinta, visto che il concepimento era avvenuto dopo un costoso trattamento di fecondazione in vitro (IVF). La sua era una gravidanza delicata e il medico le aveva prescritto degli ovuli da inserire per aiutare l'attecchimento del feto.

Annunciano il matrimonio alla festa, la suocera scoppia in lacrime: «Mi porta via il figlio»

Mamma decapita il figlio di 5 anni e ne mangia la testa: «Così lo salvo dalla stregoneria dei parenti»

Il drammatico errore

Timika, già, mamma di quattro figli, si è recata al CVS locale a North Las Vegas dove ha ritirato il farmaco. Ha preso due delle dosi che le erano state prescritte, ma si è accorta subito che qualcosa non andava quando ha iniziato ad avvertire forti crampi. Prendendo la scatola in mano allora ha notato che quella che aveva assunto era una pillola abortiva.

«La mia migliore amica ha dato alla figlia il nome della mia neonata morta: sono furiosa» https://t.co/sBI6avXTFy — Leggo (@leggoit) October 5, 2023

Battaglia legale

I due farmacisti, ritenuti responsabili, sono stati sospesi dall'albo e hanno dovuto pagare un risarcimento alla donna. Pare però che nella ricetta sia stato scritto un nome sbagliato, che ha indotto in errore i farmacisti che però, secondo la procedura, avrebbero dovuto far presente alla donna del tipo di farmaco che sarebbe andata ad assumere. Una catena di errori, purtroppo, che è stata fatale e che ha fatto sì che la mamma perdesse i suoi gemelli. La donna sta cercando di portare avanti una battaglia legale: «Tutto quello che ho ottenuto è stato un "mi dispiace". Non sarà mai abbastanza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA