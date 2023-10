Il palloncino si sgonfia e la soffoca: bambina di 7 anni muore alla sua festa di compleanno

di Redazione Web

Stava giocando con i palloncini dopo la festa di compleanno ed è morta. Una bambina di 7 anni era nel giardino della sua casa di Clinton, nel Tennessee mentre giocava con i palloncini della sua festa. La mamma era rientrata in casa per qualche minuto e quando è uscita ha trovato la piccola a faccia in giù con un palloncino che avvolgeva la sua testa. Probabilmente nel giocare con i palloncini, uno di questi scoppiando le è caduto sulla testa e non si è riuscita a liberare.

L'allerta

La donna ha voluto raccontare la terribile esperienza per far in modo che non si verifichino più simili incidenti. La Consumer Protection Safety degli Stati Uniti ha emesso un'allerta in merito, sostenendo che i palloncini possono rappresentare per i bambini più piccoli un grave pericolo per il soffocamento.

L'incidente

«Quando sono uscita la mia bambina era con il palloncino avvolto sulla testa e intorno al collo», ha raccontato la mamma della giovane vittima. «Era un pallone a forma di dinosauro che aveva le sue stesse dimensioni. Penso che volesse giocare infilandosi dentro al dinosauro, ma purtroppo il gioco si è trasformato in un dramma». La bambina è rimasta avvolta dalla plastica che non le ha lasciato scampo.

