I capelli si incastrano nella macchina, addetta alle pulizie risucchiata dal tritacarne sotto gli occhi della figlia

Addetta delle pulizie in una macelleria viene risucchiata dal tritacarne e muore. Ana, 50 anni, originaria dell'Albania, viveva e lavorava a Missolonghi, nella Grecia occidentale. La donna faceva le pulizie all'interno di una macelleria, ma durante l'orario di lavoro, mentre si occupava di uno dei macchinari, le si sono incastrati i capelli nel meccanismo ed è stata lettaralmente risucchiata dalla macchina.

I soccorsi

Ad assistere impotente alla scena c'era la figlia 18enne che lavora anche lei come addetta alle pulizie. Ana è stata trascinata e letteralmente macellata dal grande macchinario. La ragazza, capendo che non sapeva come salvare la madre è subito corsa in strada a chiedere aiuto, un passante è subito entrato e ha assistito alla terribile scena senza però riuscire a fermare la macchina.

Il dramma

Sul posto sono accorsi la polizia, un'ambulanza e i vigili del fuoco ma non c'è stata alcuna possibilità di liberare la vittima e l'operazione per rimuovere il corpo dalla macchina è durata ore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 14:36

