Viene punta da una zanzara e resta paralizzata: «Sono stata per un mese in ospedale»

di Redazione Web

La punge una zanzara e resta paralizzata. Susan Corie, di Roseville, California, è finita in ospedale per un mese dopo quella che sembrava una banale puntura di zanzara. La donna ha però contratto la febbre del Nilo e per questo le sue condizioni si sono aggravate in pochi giorni fino a richiedere un lungo ricovero e poi una massiccia fisioterapia per potersi tornare ad alzare.

Il palloncino si sgonfia e la soffoca: bambina di 7 anni muore alla sua festa di compleanno

Un cane spaventa i suoi gattini, mamma spara col fucile ma sbaglia mira: morta la figlia 16enne

I sintomi

Susan ha iniziato a soffrire di febbre e spasmi muscolari alle gambe, ma non pensava fosse nulla di grave, fino a quando, provando ad andare in bagno non è caduta a terra e il marito l'ha portata in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato il virus. Secondo le stime la zanzara che trasmette questo virus è piuttosto diffusa in California, motivo per cui le autorità invitano alla prevenzioni con spray e barriere. Diverse contee della California stanno spruzzando pesticidi nel tentativo di bonificare le aree.

Assistente sociale fa sesso con il 13enne che aveva in cura: l'arresto dopo la scoperta di un video a luci rosse sul cellulare del minore https://t.co/y3C8Tu8qLg — Leggo (@leggoit) October 10, 2023

I dati

La maggior parte delle persone che contraggono il virus non mostrano sintomi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA