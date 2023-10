Carla Bruni, il tumore al seno scoperto con la mammografia: «Intervento chirurgico, radioterapia e terapia ormonale»

di Redazione web

La modella e cantautrice Carla Bruni (55 anni) ha lasciato tutti senza parole quando questa mattina, 4 ottobre, ha pubblicato un post su Instgram in cui ha confessato la lotta contro il tumore al seno che ha scoperto di avere quattro anni fa. Attraverso un video in cui fa scorrere alcuni cartelli, Carla ha deciso di aprirsi con le sue fan.

Andiamo a leggere che cosa ha scritto e come lo ha scoperto.

Carla Bruni e il tumore al seno

Carla Bruni ha deciso di aprirsi ai suoi follower e raccontare un momento molto delicato della sua vita per sensibilizzare sulla questione.

«Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore. Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo... Infatti, ogni anno, alla stessa data, faccio una mammografia.

La cantautrice ha voluto sensibilizzare le donne sull'importanza di fare la mammografia ogni anno per prevenire queste malattie.

