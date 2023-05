Carla Bruni sul red carpet a Cannes, l'outfit che incanta: «Bella senza tempo, gli anni non si vedono»

di Redazione Web

Durante la quarta serata della 79esima edizione del Festival di Cannes sono state molte le celebrità che hanno presenziato sul tappeto rosso. A carpire l'attezione del pubblico e dei flash è stata la supermodella Carla Bruni con un minidress firmato Celine. La più applaudita e la più venerata. Lo stesso dicasi anche per Dua Lipa con un look total black, e anche la deliziosa Natalie Portman. Ma Carla Bruni non ha smesso un secondo di brillare e a notarlo sono stati proprio i suoi fan.

Un abito disegnato ad hoc per Carla Bruni, caratterizzato da un bustier ricoperto di strass e una gonna stretta in vita con un lungo strascico. A illuminare ancor di più la mise della kermesse, una serie di gioielli Chopard caratterizzati da splendenti zaffiri incastonati in una collana di diamanti, un bracciale e due anelli coordinati.

I commenti dei fan

In grandissima forma senza nulla di particolarmente eccentrico, Carla Bruni ha fatto impazzire i suoi fan.

«Che eleganza, sei bellissima ed elegante. Monsieur Sarkozy può essere orgoglioso di averti nella sua vita», ha scritto un utente. E ancora: «Sei la più elegante di tutte. Un livello del tutto superiore e possiamo solo alzare le mani». «Il tempo passa e lascia i segni ma tu non cambi, rimani bellissima. Sei senza tempo e gli anni non hanno alcun impatto su di te», ha scritto ancora un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 18:41

