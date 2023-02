Sanremo 2023, Carla Bruni rivela: «Ho digiunato per 2 settimane per indossare il vestito di stasera»

di Redazione web

Countdown per l'arrivo di Carla Bruni al Festival di Sanremo. La celebre top model italiane degli anni ’90, oggi cantante affermata e moglie dell’ex presidente francese Nicholas Sarzoky, si esibirà in duetto con Colapesce e Dimartino sulle note di "Azzurro", noto brano di Adriano Celentano. E' in trepidante attesa di arrivare sul palco dell'Ariston Carla Bruni che, su Instagram, rivela che indosserà ancora una volta un abito Versace, brand con cui collabora da ormai 30 anni. E rivela un dettaglio choc: «Ho digiunato per 2 settimane solo per entrarci dentro».

Leggi anche > Chiara Ferragni, c'è una seconda lettera a se stessa. Cosa c'è scritto svelato dal 'Ruggito del Coniglio'

Il suo corpo, col tempo, è cambiato molto e, essendo preoccupata di non potersi più permettere di indossarlo ha ammesso di aver digiunato, facendo attenzione al suo regime alimentare più del solito prima di indossare l’abito di stasera. «Sono impaziente» ha aggiunto nel suo post.

Serata duetti

La serata cover e duetti di Sanremo prenderà il via come sempre intorno alle 20:30 su Rai Uno e proseguirà fino a notte fonda. Nel corso della quarta puntata di Sanremo 2023, i 28 Big in gara si esibiranno al fianco di alcuni celebri colleghi, interpretando le canzoni più belle della musica italiana e internazionale. A fine serata verrà assegnato il premio per il miglior duetto e anche quello per miglior ospite, assegnato dal Comune di Sanremo.

La donna della quarta serata

La figura femminile che affiancherà Amadeus sarà Chiara Francini, ci sarà anche Peppino di Capri, che riceverà un premio alla carriera. Infine, Takagi e Keta canteranno dalla nave Costa Crociere, mentre La Rappresentante di lista si esibiranno sul palco Suzuki di Piazza Colombo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA