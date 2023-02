Carla Bruni a Sanremo con la tuta Versace: «Ho digiunato due settimane per entrare nel vestito»

«Ho digiunato due settimane per entrare in quell'abito». No, a dirlo non è la vostra amica in ansia per la serata dell'anno, ma Carla Bruni, super top e cantautrice che ieri sera ha partecipato alla serata duetti al Festival di Sanremo insieme ai favoritissimi Colapesce e Dimartino.

Carla Bruni e il look della serata

Per l'attesa serata cover Carla Bruni, che l'ultima volta scese le scale dell'Ariston nel 2013 (ma aveva già partecipato all'edizione 2003, quando presentava ancora Pippo Baudo), ha intonato Azzurro di Adriano Celentano indossando Versace: precisamente una tuta, iconico look del marchio firmato Donatella, da lei molto amato. Tanto che, come spiega su Instagram con il brano di Rosalìa che si chiama proprio "Combi Versace" in onore della famosa jumpsuit, sono 30 anni che la indossa. E visto il suo passato da modella, il digiuno prima degli eventi o sfilate che siano non deve essere una cosa nuova: la novità è invece il divulgarlo sui social.

Il post su Instagram

«Ascoltando la canzone di Rosalia mi rendo conto che saranno ben 30 anni che ho il piacere di indossare la famosa "Combi Versace"… Anche questa sera, dove sono invitata a cantare da Colapesce e Dimartino al Festival di Sanremo sarà una “combi Versace” a vestirmi dalla sua semplicità e dalla sua forza.. (anche se ho digiunato per 2 settimane solo per entrarci dentro)», ha scritto la Bruni su Instagram, condividendo una carrellata di foto che la ritraggono proprio fasciata in Versace.

