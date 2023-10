La mamma confessa: «Non mi piace il nome che ho dato a mia figlia, da un anno la chiamo solo "bambina"»

di Redazione Web

Sceglie il nome di sua figlia, ma ora lo odia e non può più cambiarlo. Una donna ha confessato quello che per lei è un vero e proprio dramma sul social Reddit , dove ha anche chiesto aiuto agli utenti su una possibile soluzione. La donna ha spiegato di aver avuto molti problemi a scegliere un nome per sua figlia, perché nessuno le piaceva abbastanza, alla fine ne ha scelto uno, ma dopo la nascita si è accorta che proprio non andava bene.

La confessione

«Ho avuto molti problemi a dare un nome a mia figlia. Fino a quando non è nata e per lasciare l'ospedale dovevamo per forza dargliene uno. Ho fatto ricerche, creato elenchi e ho passato ore e ore a cercare di scegliere. All'ultimo minuto abbiamo scelto il nome Jade.

Le soluzioni

«Vorrei aver scelto qualcosa di diverso», confessa credendo che ora sia troppo tardi. «Non ci sono soprannomi a cui riesco a pensare». Ammette che avrebbe voluto chiamarla Charlie con il senno di poi e nono sa come fare. Il web ha consolato la donna sostenendo che il nome della figlia è molto bello e le hanno suggerito molti soprannomi.

