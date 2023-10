Bambina incinta a 11 anni, stuprata da due 14enni: «Non si sa chi è il padre». Il giudice ordina l'aborto

di Redazione Web

Resta incinta a 11 anni dopo essere stata stuprata da due adolescenti. A una bambina del Regno Unito è stato concesso l'aborto ben oltre il limite consentito dalla legge, vista la drammatica circostanza. La piccola è stata vittima di violenza sessuale da parte di un ragazzo di 14 anni che aveva conosciuto su internet. Poche settimane dopo ha subito un secondo stupro, sempre da un 14enne. Come se il dramma non fosse già abbastanza forte, ha scoperto di aspettare un figlio.

Il processo

Quando la bambina si è resa conto di essere incinta, lo stato della gravidanza era già avanzato oltre il termine legale per l'interruzione, e così i genitori della vittima hanno chiesto che venisse autorizzato l'aborto per la figlia, con una deroga, vista la giovanissima età e le cause che hanno portato alla gravidanza.

Le motivazioni

I rischi di portare avanti la gravidanza e il parto sarebbero “significativi” per la ragazza, secondo il magistrato, soprattutto a causa della giovanissima età: «Il suo corpo potrebbe essere semplicemente troppo piccolo per partorire se non con un cesareo. E comunque qualsiasi esperienza potrebbe traumatizzarla». Pare che la ragazza, nel periodo in cui sono avvenuti gli stupri, stesse attraversando un momento difficile a causa di un lutto familiare.

