Sesso con una 15enne che resta incinta, lui non vuole il figlio e lei lo denuncia: condannato a 2 anni e 8 mesi. I due sono di nuovo insieme

di Redazione web

La violenza, poi la condanna e infine l'amore. Si è chiuso con la condanna a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione il processo con il rito abbreviato, celebrato al Tribunale di Chieti, che vedeva imputato un ventenne senegalese accusato di atti sessuali su minore, vittima una sua connazionale di 15 anni. I due stanno insieme, hanno rapporti consenzienti ma poi la sorpresa.





Assistente sociale fa sesso con il 13enne che aveva in cura: «Incastrata da un video hard sul telefonino di lui»



Abusi su un'alunna di 12 anni: maestro di ginnastica bandito per sempre dall'insegnamento

La sorpresa

La ragazza scopre di aspettare un figlio e il fidanzato non sembra così convinto di voler portare avanti la loro storia. I rapporti si fanno tesi, lei lo denuncia, ma nel frattempo intervengono le rispettive famiglie per tentare una riconciliazione fra i due giovani. Ed in effetti le cose si mettono di nuovo bene, il rapporto fra i due ragazzi torna quello di una volta, ma nel frattempo la denuncia ha fatto il suo corso e per i reati a sfondo sessuale, una volta presentata la querela, si procede d’ufficio, non è possibile alcun dietrofront.

Il processo

E così si arriva al processo dove la ragazza non si è costituita parte civile, il ragazzo, assistito dall’avvocato Alberto Guidoni, ieri non era in aula dinanzi al gup, Andrea Di Berardino, dove si è celebrato il processo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA