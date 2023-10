Assistente sociale fa sesso con il 13enne che aveva in cura: «Incastrata da un video hard sul telefonino di lui»

di Redazione web

Un'assistente sociale è stata arrestata dopo aver avuto diversi rapporti sessuali con un 13enne a cui aveva prestato assistenza. La donna è stata arrestata venerdì dalla polizia. Payton Shires ha 24 anni ed è dell'Ohio. La mamma del teenager ha detto alla polizia di aver trovato sul cellulare del figlio dei messaggi tra lui e la signora Shires. L'agenzia ha riferito che la donna credeva che tra il figlio e l'assistente stesse accadendo «qualcosa di inappropriato dopo aver visto dei messaggi in cui chiedeva se avesse cancellato i video e se la madre avesse visto i video o i messaggi».

La prof fa sesso con uno studente 17enne: «Ma lo aiutavo anche a fare i compiti»

Professoressa sposata fa sesso con un allievo di 15 anni. «Lei lo ha sedotto a una festa»

Il video

Un video che mostra i due impegnati in attività sessuali è stato trovato dalla polizia sul telefono dell'adolescente, secondo i documenti del tribunale ottenuti da USA Today.

La cauzione di 500 mila dollari custodia

In una dichiarazione della task force si legge che: «La signora Shires è un'assistente sociale autorizzata che si occupa di consulenza ai giovani, precedentemente impiegata presso il National Youth Advocate Program». «L'indagine ha rivelato che la signora Shires ha tenuto rapporti sessuali, più volte, con un minorenne che le era stato assegnato per la consulenza». Il dipartimento ha aggiunto che Shires è stata presa in custodia senza incidenti e che in futuro potrebbero essere aggiunte altre accuse. Sabato è comparsa nel tribunale municipale della contea di Franklin, dove il giudice ha fissato una cauzione di 500.000 dollari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA