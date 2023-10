Desirée Mariottini violentata e uccisa a 16 anni, per un'avvocata era una «sbandata». Condannata per diffamazione Desirée è stata trovata morta nel 2018 in una struttura occupata nel quartiere San Lorenzo di Roma. La condanna per diffamazione da parte del Gip del Tribunale di Roma





Il Gip del tribunale di Roma ha condannato una avvocatessa per aver diffamato Desirèe Mariottini nel corso dell'udienza di convalida al gruppo di giovani arrestati per l'omicidio e lo stupro della ragazzina. Mariottini aveva 16 anni quando è stata trovata morta nel 2018 in una struttura occupata nel quartiere San Lorenzo di Roma. Omicidio Desireè Mariottini, la sentenza: tutti condannati, in due all'ergastolo. La rabbia della mamma: «Non ho avuto giustizia» Il legale deve pagare una multa di duemila euro L'avvocato difendeva uno degli indagati quando nel corso dell'udienza avrebbe diffamato la vittima definendola una sbandata. Questa mattina, il giudice ha condannato il legale al pagamento di una multa di 2mila euro. Assolta, invece, la collega anche lei sotto processo per lo stesso reato. Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 16:47

