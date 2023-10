Ragazza di 20 anni stuprata dal branco: «Mi sono svegliata per il dolore, erano tutti sopra di me». Sei giovani indagati a Torino

«Mi sono risvegliata nuda con loro sopra. Urlavo di lasciarmi stare, di smetterla»: è un racconto dell'orrore quello fatto da una ragazza di vent'anni che ha denunciato uno stupro di gruppo avvenuto in una casa di Torino nella notte tra il 9 e il 10 ottobre. La giovane sarebbe stata prima fatta ubriacare e drogata dal branco, poi violentata mentre era priva di sensi: sarebbe stato proprio il dolore per la violenza a farla svegliare e urlare a squarciagola per chiedere aiuto, ma nessuno delle altre persone presenti in casa al momento l'avrebbe soccorsa. Sul caso, riportato dal quotidiano 'la Repubblica', è al lavoro la polizia e nell'indagine sei giovani tra i 18 e i 23 anni sono indagati per violenza sessuale di gruppo.

Stupro di gruppo, sei indagati

Tre ragazzi sono stati arrestati perché la vittima li ha riconosciuti come autori materiali del reato, mentre altri tre sono stati denunciati a piede libero. La serata, ricostruisce il quotidiano, doveva essere una festa, iniziata al parco con qualche birra con gli amici e proseguita in un appartamento. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano, la 20enne sarebbe stata stordita con alcol e droga prima di essere violentata quando era priva di sensi. E le indagini proseguono perché c'è il sospetto, osserva 'la Repubblica', che alla violenza abbiano partecipato più persone.