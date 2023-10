«Faccio i compiti di scuola al posto dei miei figli, non voglio che si stressino troppo»: la confessione della mamma che indigna

di Redazione Web

Una mamma ha voluto raccontare alcuni metodi educativi, poco convenzionali, che usa con i suoi bambini. Lottie Weaver ha pubblicato un elenco di "cose controverse" che fa come genitore sul suo profilo di TikTok, dando il via a un vero e proprio dibattito in rete. Alcuni suoi metodi educativi sono infatti stati messi in discussione, ma per ognuno di questi la donna ha saputo dare le sue motivazioni.

Le regole

In primo luogo, ha spiegato che la coppia deve dare priorità alla propria relazione, scherzando sul fatto che quando i suoi figli cresceranno e la lasceranno lei dovrà ancora piacere a suo marito. I due si scambiano effusioni di fronte ai ragazzi, spiegando che questa è una delle chiavi per un sano matrimonio. La coppia ha scelto di non dare a figli nessun insegnamento religioso, limitandosi a insegnare loro ad essere brave persone. Ha poi aggiunto che il suo obiettivo più grande è quello di avere un rapporto onesto con i figli e che i suoi tre bambini crescano indipendenti, motivo per cui non ha voglia di accudirli più dello stretto necessario.

I compiti

Poi la cosa che ha più indignato: «Li aiuto nel fare i compiti, ma non solo, se questi risultano troppo difficili, li faccio io. Ora so che ogni genitore aiuta, ma se i miei figli sono occupati o se hanno fretta o altro, lo faccio perché non penso sia utile farli stressare perché non riesce un problema. Voglio dire, potrebbe non essere giusto, ma ti aiuterò! E faccio la maggior parte dei loro progetti per loro perché alcuni di questi progetti a me sembrano veramente complicati».

