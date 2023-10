Fa sesso con 300 uomini in un anno e l'azienda la licenzia: «Non ci hai chiesto il permesso»

di Redazione Web

Ama passare il suo tempo libero a fare sesso, ma viene licenziata. La 26enne Annie Knight ha condiviso la sua esperienza su Insight di SBS, dicendo che è rimasta scioccata dal fatto di essere stata licenziata per avere un account OnlyFans. La giovane ha ammesso che quando ha deciso di aprire il suo canale era un po' preoccupata per quello che avrebbero pensato di lei, ma non avrebbe mai immaginato si potesse arrivare a tanto.

Il licenziamento

Secondo quanto riferito, la giovane donna è stata licenziata dal suo lavoro in azienda quando i suoi capi hanno scoperto il suo lato segreto. Dopo 5 giorni dalla creazione dell'account ha ricevuto una mail che conteneva gli screenshot del suo profilo OnlyFans, in cui le veniva detto che non aveva chiesto il permesso di gestire questa attività insieme al suo lavoro quotidiano e che la condivisione di "immagini pornografiche online" non era condivisa dall'azienda.

La nuova vita

Annie ha detto che era sconvolta dall'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 12:39

