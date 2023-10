«Il ragazzo che frequento se l'è fatta addosso nel mio letto e mi ha chiesto di pulire. L'ho lasciato, ha detto che sono irrispettosa»

di Redazione Web

Frequenta un uomo da qualche settimana, ma succede qualcosa di improbabile. Una donna ha raccontato che la persona con cui ha fatto sesso per qualche volta ha fatto la pipì nel suo letto, pretendendo anche che lo pulisse e senza scusarsi. La ragazza ha spiegato come sono andate le cose durante il programma radiofonico australiano Triple J per il loro segmento Hook Up.

Il racconto

«Un ragazzo con cui ho dormito solo per un paio di settimane una notte mentre stavo a letto si è fatto la pipì sotto e si è aspettato che pulissi io. Scioccata l'ho fatto e siamo usciti a prendere un caffè e ha anche preteso che lo offrissi». Poi ha continuato: «Non mi ha fatto nemmeno delle scuse, niente, come se nulla fosse, così io ho passato il resto della giornata a pulire la sua pipì».

L'epilogo

«Quando ho provato a lasciarlo e gli ho detto che era stato un po' irrispettoso dover pulire la sua pipì, mi ha detto che io ero irrispettosa e che per lui quello era stato un atteggiamento goliardico». Entrambi i conduttori della trasmissione sono rimasti a bocca aperta di fronte a questa storia che in breve tempo è diventata virale. Decine di persone hanno commentando schierandosi dalla parte dell'ascoltatrice. Ma c'è chi ha sostenuto anche l'uomo, ironicamente, parlando di "marcare il territorio".

