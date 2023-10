Mamma in sovrappeso dopo la gravidanza: «Mia suocera non mi vuole alle scampagnate, dice che sono sono obesa»

di Redazione web

La domenica è una di quelle giornate dedicate alle scampagnate o alle gite in famiglia. Una ragazza ha raccontato, tuttavia, di non essere stata invitata dalla suocera, mamma di suo marito, alle loro passeggiate domenicali per un motivo molto preciso che l'ha fatta soffrire. Si sa, i rapporti tra nuora e suocera non sempre sono idilliaci, spesso basta una piccola incomprensione per avviare una discussione, ma in questo caso speciico sono state proprio le parole della signora ad aver causato una rottura nel loro rapporto.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Eleonora Giorgi: Dissi no a Jack Nicholson, lui mi rispose: "Non mi interessi. Voglio solo fare sesso"»

«Voglio sposare la mia fidanzata, ma la sua abitudine al ristorante è imbarazzante...»

L'invito negato

La suocera della protagonista di questa storia è solita organizzare spesso delle gite fuoriporta insieme alla sua famiglia per passare del tempo insieme. Nonostante la nuora sia sempre stata invitata, dopo il parto del terzo nipotino, la signora ha smesso di invitarla. Il motivo? «Beth è diventata obesa dopo l'ultima gravidanza, ci dobbiamo fermare ogni 10 metri perché deve riprendere fiato. Così nessuno si diverte», ha rivelato la suocera al figlio quando gli ha chiesto il motivo di questo cambio d'umore nei confronti di sua moglie.

La ragazza ha rivelato di essere rimasta molto male dopo aver saputo la risposta della suocera che considerava una seconda mamma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA