Gioca ai videogames e chiede alla moglie di tenere i bambini: «Non disturbarmi». Ma lei reagisce così

di Redazione web

La gestione dei bambini, per le coppie sposate da poco, è una delle principali problematiche che emergono nei rappporti appena consolidati. Si tratta di una delle più consuete cause di litigio per i novelli sposi e neogenitori che, alle prese con educazione, divieti, libertà e premi per i bambini, si ritrovano spesso a scontrarsi. Cosa accade, però, se questo tipo di problema ce l'avessi con tua moglie o tuo marito? Scopriamo insieme cos'è successo al protagonista di questa vicenda che ha deciso di denunciare sui social la reazione della compagna davanti ad una richiesta molto semplice: «Voglio giocare ai videogiochi senza essere disturbato».

Papà si rifiuta di pagare il matrimonio da 200mila euro alla figlia: «Penso sia uno spreco di soldi». La moglie non gli rivolge più la parola

Annunciano il matrimonio alla festa, la suocera scoppia in lacrime: «Mi porta via il figlio»

Videogiochi o figli?

I videogiochi, per il protagonista di questa storia, ogni tanto, sono una priorità: «Rappresentano un momento personale, del tempo che dedico a me stesso senza lavorare o pensare ai problemi. Sono uno svago e lo sono da tutto ciò che mi circonda, anche dalla famiglia a volte. È così strano?», si è chiesto l'uomo su Reddit.

Il 36enne ha raccontato di essere sposato con sua moglie da 6 anni e di avere tre bambini piccoli che hanno tutti meno di 10 anni: «Non è facile tenerli a bada.

«Questo ha reso possibile il fatto che fosse lei a tenere le tre pesti tutti i giorni - ha continuato il 36enne - mentre io lavoro dalle 9 alle 18 e mi dedico alla casa la sera, lasciandole un po' di "tregua" per farsi una doccia o dedicarsi a qualche momento per sé».

Proprio in merito a ciò, però, pare che i due siano in disaccordo: «Se lei però mi chiede un paio d'ore il sabato, per andare a trovare la sorella o trascorrere del tempo con le amiche, perché la domenica mattina non posso avere qualche ora per giocare ai videogiochi?».

La reazione della moglie

Dinanzi a tale richiesta, sicuramente lecita, la moglie pare non abbia reagito bene: «Quando gliel'ho chiesto si è davvero innervosita. Sembrava isterica. Mi ha detto che non ho cuore, che non so fare il papà, che non merito i nostri tre bambini, che lei li vive tutti i giorni mentre io solo nel weekend e poco la sera prima che si addormentino. Ma più di tutto, il problema vero, per lei, sono i videogiochi». Per la 34enne, pare che i videogiochi rappresentino un passatempo stupido per un uomo adulto e che, al posto di perdere due ore così, potrebbe giocare con i bambini o dedicarsi all'attività fisica.

Gli utenti online, dinanzi alla storia, si sono letteralmente divisi: «Gioca ai videogiochi amico, porti lo stipendio a casa, te lo meriti un po' di tempo per te»,gli ha scritto un utente online. E, ancora: «Tua moglie ha ragione, come fai a giocare ai videogiochi invece di stare con i tuoi figli? Cresceranno in fretta e te ne pentirai», gli ha risposto un altro account.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA