«Mia suocera da ubriaca mi ha confessato che è innamorata di un altro uomo: lo devo dire a mio marito?»

Tra moglie e marito, si sa, non bisogna intrommettersi. Ma se si trattasse di tua suocera? E bene, questo è quanto accaduto ad una donna che ha ricevuto una confessione inaspettata da parte della mamma di suo marito. Oggi, però, la domanda che si pone è se abbia o meno senso riferire quanto ha saputo al suo compagno, rischiando, così, di mettere in pericolo l'equilibrio della sua famiglia.

Ma capiamo insieme cos'è successo.

La confessione della suocera

Sul noto forum Reddit, una donna, che ha preferito restare anonima, ha conessato che la mamma di suo marito le avrebbe detto cdi essersi innamorata di un altro uomo.

Le due, però, avrebbero alzato un po' il gomito e la mamma del marito, non abituata a bere alcolici, si è ritrovata a straparlare sino a rivelare il suo segreto: «Mi ha detto che non ama più il marito, cioè il padre del mio compagno e, invece, ama un altro. Cosa dovrei fare adesso?».

Secondo gli utenti online che hanno risposto al suo quesito, la donna dovrebbe farsi assolutamente i fatti propri: «Cara, le cose con tuo marito vanno bene? Pensa al tuo matrimonio, che a quello di tua suocera ci penserà da sola», le ha scritto un utente online. Un altro ha risposto: «Anche io sto con mia moglie da oltre 40 anni e mi è capitato di avere infatuazioni per altre, ma non l'ho mai tradita, sarà lo stesso, vedrai, non dire niente».

Altri, invece, sostengono che sia cosa buona e gradita che avvisasse il marito: «Preparalo ad un ipotetico divorzio. Se te lo ha detto aveva proprio bisogno di parlarne con qualcuno. Magari l'ha fatto appositamente così che tu, confessandolo, possa smascherarla e lei possa liberarsi di un matrimonio infelice».

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 20:04

