«Mentre facevo un colloquio di lavoro le vicine urlavano dal balcone, ho chiesto loro di smetterla e mi hanno risposto male»

Al giorno d'oggi, molto spesso, capita che i colloqui tra aspiranti lavoratori e datori di lavoro avvengano in modalità virtuale senza, insomma, recarsi in sede ma rimanendo a casa propria. Ovviamente, ciò comporta una serie di attenzioni da parte del candidato che deve accertarsi che attorno a lui ci sia un ambiente tranquillo e silenzioso, così da dare il meglio durante la sua presentazione. Il protagonista della storia di Reddit, purtroppo, è stato disturbato dalle vicine anziane che chiacchieravano (urlando) da un balcone all'altro. Ma andiamo con ordine.

La storia

La storia che ha raccontato un ragazzo su Reddit, ha fatto molto innervosire gli utenti social che pensano che sia stato vittima di una vera e propria mancanza di rispetto. Il protagonista della vicenda ha scritto: «Salve vivo in una provincia del sud Italia e qui le vicine ogni giorno, a ogni ora, si mettono a parlare (urlando) fuori al balcone, rendendo molto difficile la vita di uno che studia o lavora da casa. L'altro giorno ho fatto un colloquio di lavoro e la recruiter diceva di sentire un vocio di sottofondo ed io ero molto imbarazzato dalla situazione e questo ha influenzato tutto il colloquio.

I commenti degli utenti social

Molti utenti social hanno commentato la vicenda raccontata dal ragazzo e alcuni hanno preso a cuore la questione dimostrando la propria vicinanza. Ad esempio, qualcuno ha commentato scrivendo: «Da me tutto questo accade sulle rampe delle scale, il riverbero è incredibile... ti sono vicino», «La mia vicina tutte le volte che deve parlare al telefono esce in giardino urlando e mettendo il vivavoce... sono al corrente di tutti gli appuntamenti che ha in settimana, sia i suoi che quelli del marito e dei figli» oppure ancora «Il mix tra mancanza di educazione e finestre di m*** è letale».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 22:38

